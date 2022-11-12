Кавай Леонард впервые после травмы принял участие в игровой тренировке

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал о состоянии лидера своей команды Кавая Леонарда. Наставник сообщил, что форвард впервые с момента травмы, полученной в конце прошлого месяца, принял участие в игровой тренировке.

«Он принял участие в двусторонке «5 на 5» на прошлой тренировке. Впервые Кавай смог выйти на паркет и сыграть, и в целом он выглядел довольно хорошо. Ему ещё есть куда стремиться, но это был первый позитивный момент и признак того, что он набирает форму», — приводит слова Лю ESPN AR.



Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахомой-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил следующие игры.

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