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Кавай Леонард впервые после травмы принял участие в игровой тренировке

Кавай Леонард впервые после травмы принял участие в игровой тренировке
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю рассказал о состоянии лидера своей команды Кавая Леонарда. Наставник сообщил, что форвард впервые с момента травмы, полученной в конце прошлого месяца, принял участие в игровой тренировке.

«Он принял участие в двусторонке «5 на 5» на прошлой тренировке. Впервые Кавай смог выйти на паркет и сыграть, и в целом он выглядел довольно хорошо. Ему ещё есть куда стремиться, но это был первый позитивный момент и признак того, что он набирает форму», — приводит слова Лю ESPN AR.

Напомним, Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахомой-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил следующие игры.

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