Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хардуэй: 23-летний Лука Дончич лучше Леброна в том же возрасте

Хардуэй: 23-летний Лука Дончич лучше Леброна в том же возрасте
Комментарии

Член зала славы НБА, бывший разыгрывающий «Чикаго Буллз» Тим Хардуэй выразил мнение, что лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в 23 года показывает более уверенную игру, чем звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в этом же возрасте.

«Возьмём игру Луки в 23 года. У него сейчас невероятный бросок, но мы должны помнить, что он стал профессиональным баскетболистом в 16 лет. Лука уже с этого возраста выходил на паркет против мужиков. А Леброн начал играть против взрослых лишь в 18 лет. После этого ему потребовалось около трёх, чтобы разобраться в себе. Поэтому Дончич сейчас выглядит лучше Джеймса в том же возрасте», — цитирует Хардуэя Lakers Daily.

Новость по теме
Канье Уэст заявил, что Леброн и Шакил О’Нил находятся под чьим-то контролем

Леброн танцует на яхте во время тренировки.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022