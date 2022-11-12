Хардуэй: 23-летний Лука Дончич лучше Леброна в том же возрасте

Член зала славы НБА, бывший разыгрывающий «Чикаго Буллз» Тим Хардуэй выразил мнение, что лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич в 23 года показывает более уверенную игру, чем звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в этом же возрасте.

«Возьмём игру Луки в 23 года. У него сейчас невероятный бросок, но мы должны помнить, что он стал профессиональным баскетболистом в 16 лет. Лука уже с этого возраста выходил на паркет против мужиков. А Леброн начал играть против взрослых лишь в 18 лет. После этого ему потребовалось около трёх, чтобы разобраться в себе. Поэтому Дончич сейчас выглядит лучше Джеймса в том же возрасте», — цитирует Хардуэя Lakers Daily.

Леброн танцует на яхте во время тренировки.