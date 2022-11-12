Гомельский назвал сильные стороны разыгрывающего ЦСКА Далласа Мура

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил игру разыгрывающего ЦСКА Далласа Мура на старте сезона Единой лиги ВТБ. По мнению Гомельского, Мур отлично вписался в игру армейцев, он обладает качественным броском, пасом и хорошо отрабатывает в защите.

«Мур — разыгрывающий. Он даже в паре с Уэйром играет на первом номере, а Уэйр на втором. Мур хорошо подошёл команде, не только сам забивает, но и ассистирует, и защищается надёжно», — написал Гомельский на своём сайте.

Мур принял участие во всех девяти матчах на старте сезона Единой лиги ВТБ. Даллас набирает в среднем за игру 10,9 очка, совершает 1,8 подбора и отдаёт 2,4 результативных передачи.

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