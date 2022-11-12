Американский журналист оценил сроки возвращения Бриттни Грайнер из России в США

Американский журналист Бен Шапиро высказался о сроках возвращения на родину соотечественницы и баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывающей наказание в российской колонии.

«Не жду, что Грайнер скоро вернётся в США. Она будет там как минимум до завершения военной спецоперации на Украине. Думаю, Бриттни могла бы стать вишенкой на торте в трёхсторонней сделке России, Украины и США. Мне её жаль, поскольку она не выглядит слишком умной. Прямо посреди международного конфликта перевозить наркотики – это не самый разумный поступок. Люди не понимают, какие могут быть последствия их собственных действий.



Да, мне её жаль, но это не значит, что США должны опустошать тюрьмы, чтобы вернуть её. Наша страна должна действовать в собственных интересах и не может совершать сделки, которые подвергнут угрозе большее число американцев из-за глупого решения Бриттни, которая сама создала для себя угрозу.



Делает ли Россия что-то вопиющее? Конечно, так можно сказать, ведь тот вердикт, который они вынесли, – это безумие. Но нужно понимать, что в конечном счёте они будут использовать все рычаги, которые у них есть. Так что я не думаю, что Бриттни вернётся домой до окончания спецоперации», – сказал Шапиро в рамках YouTube-подкаста Crain & Company.

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