39 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Атланту»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:109.



Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 39 очков и совершивший 10 подборов и шесть передач. В составе «Хоукс» самым результативным стал разыгрывающий Трей Янг – 27 очков, 1 подбор и 11 передач.



Автором дабл-даблов в этом противостоянии помимо Эмбиида и Янга стал швейцарский центровой гостей Клинт Капела (14 очков, 15 подборов).



В следующем матче «Филадельфия Сиксерс» дома сыграет с «Ютой Джаз», а «Атланта Хоукс» на выезде сразится с «Милуоки Бакс».