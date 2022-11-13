39 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Атланту»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:109.
Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 39 очков и совершивший 10 подборов и шесть передач. В составе «Хоукс» самым результативным стал разыгрывающий Трей Янг – 27 очков, 1 подбор и 11 передач.
Автором дабл-даблов в этом противостоянии помимо Эмбиида и Янга стал швейцарский центровой гостей Клинт Капела (14 очков, 15 подборов).
В следующем матче «Филадельфия Сиксерс» дома сыграет с «Ютой Джаз», а «Атланта Хоукс» на выезде сразится с «Милуоки Бакс».
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Макси - 26, Харрис - 21, Милтон - 11, Коркмаз - 7, Хаус - 5, Ньянг - 4, Тибулл - 3, Такер - 2, Мелтон, Рид, Спрингер, Фостер, Харден, Харрелл, Шэмпени
Атланта Хоукс: Янг - 27, Мюррей - 23, Хантер - 15, Капела - 14, Гриффин - 9, Камински - 6, Коллинс - 6, Холидей - 5, Джонсон - 4, Богданович, Калвер, Крейчи, Мартин, Оконгву, Форрест, Холидэй
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