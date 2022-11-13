Результаты всех матчей НБА 13 ноября, турнирная таблица

13 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бруклин Нетс» – 95:110.



«Вашингтон Уизардс» – «Юта Джаз» – 121:112.



«Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» – 108:117.



«Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» – 118:104.



«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» – 121:109.



«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 132:115.



«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 117:112.



«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» – 119:106.



В программе сегодняшнего игрового дня будет сыгран ещё один матч. «Нью-Йорк Никс» на своём паркете примет «Оклахому-Сити Тандер». Начало игры – в 20:00 мск.