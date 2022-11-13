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Результаты всех матчей НБА 13 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 13 ноября, турнирная таблица
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13 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 8 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Бруклин Нетс» – 95:110.

«Вашингтон Уизардс» – «Юта Джаз» – 121:112.

«Детройт Пистонс» – «Бостон Селтикс» – 108:117.

«Индиана Пэйсерс» – «Торонто Рэпторс» – 118:104.

«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» – 121:109.

«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» – 132:115.

«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 117:112.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» – 119:106.

В программе сегодняшнего игрового дня будет сыгран ещё один матч. «Нью-Йорк Никс» на своём паркете примет «Оклахому-Сити Тандер». Начало игры – в 20:00 мск.

Турнирная таблица НБА
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