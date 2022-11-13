Лука Дончич приблизился к Леброну по числу трипл-даблов с 40+ очками
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал очередной трипл-дабл в своей карьере и помог команде одержать победу в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (117:112). Словенец набрал 42 очка, совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач, став шестым в истории игроком НБА по количеству трипл-даблов с 40+ очками.
На счету Дончича теперь четыре трипл-дабла, в которых он набирал более 40 очков за игру. По данному показателю он сократил отставание от звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который с шестью трипл-даблами располагается в рейтинге на пятом месте. Лидером за всю историю является американский баскетболист Оскар Робертсон, на счету которого 22 таких трипл-дабла.
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Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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