Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» снова станет чемпионом
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил уверенность, что команда вновь станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), несмотря на неудачный старт в сезоне.
«Конечно, на данный момент мы не лучшая команда в лиге. По крайней мере пока. Но я думаю, что «Голден Стэйт» снова выиграет чемпионат. Будем мы лучшей командой или нет, не знаю. Какая разница? Затрудняюсь сказать, были ли мы лучшей командой в прошлом сезоне, но в этом году мы снова собираемся победить», — приводит слова Грина Fadeaway World.
На данный момент действующие чемпионы располагаются на 12-м месте в таблице Западной конференции. На счету «Уорриорз» пять побед и семь поражений.
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