Гомельский объяснил, почему успешный тренер сборных может не давать результат в клубе

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский на примере главного тренера сборной Испании и «Виртуса» (Болонья) Серджо Скариоло объяснил, почему наставник, который добивается успеха в национальных сборных, не всегда успешен на клубном уровне.

«Серджо Скариоло — отличный тренер. Один из лучших в Европе, получил опыт ассистента главного тренера в НБА. Именно этот опыт сыграл решающую роль в выборе Скариоло на пост главного тренера сборной Испании. Нельзя забывать о том, что главные тренеры клубных команд в значительной мере зависят от бюджетов их клубов. Тренер может называть имена тех баскетболистов, которых он хотел бы видеть в своём составе, но решение принимает не он, а тот или те люди, которые формируют бюджет.

Как пример приведу «Милуоки Бакс» из НБА. Там отличный тренер, один из самых прогрессивных в НБА — Буденхольцер. Он и девять лет назад был классным специалистом. Но, только найдя общий язык с хозяином «Бакс», сумел построить команду, которая вот уже три сезона борется за титул. По моим прогнозам, ещё как минимум три сезона будет обоснованно считаться одним из лидеров лиги», — написал Гомельский на своём сайте.

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Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу.