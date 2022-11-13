Команды NCAA провели матч на авианосце Вооружённых сил США

Матч команд студенческой лиги NCAA «Гонзага Буллдогс» — «Мичиган Стэйт Спартанз» прошёл в Сан-Диего на палубе авианосца «Авраам Линкольн» Вооружённых сил США.
Фото: Bleacher Report
Фото: Bleacher Report
Отметим, что это была первая игра между этими командами в рамках «классики Вооружённых сил» — мини-турнир по баскетболу среди студенческих команд, проводимый на военном судне. Он проходит в формате одной или двух игр, в качестве болельщиков в основном выступают военнослужащие и члены их семей.
Первая игра в рамках турнира состоялась 9 ноября 2012 года. В ней принимали участие команды из штата Мичиган и Калифорнийского университета. Матч проходил на авиабазе Рамштайн в Германии. В 2020 и 2021 годах турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
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