Лука Дончич высказался об очередном трипл-дабле в карьере

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о своей результативности на старте сезона НБА. В минувшем матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (117:112) он сделал очередной трипл-дабл в карьере и помог команде одержать победу.

Словенец набрал 42 очка, совершил 13 подборов и отдал 10 результативных передач, став шестым в истории игроком НБА по количеству трипл-даблов с 40+ очками. Всего в карьере Дончича 49 трипл-даблов.

«Я просто атаковал «краску». Правда, вы могли видеть, что в последних двух матчах я не так часто попадал с линии штрафных бросков. Я прорываюсь через защиту, просто атакую «краску» и бросаю. Но я всегда говорю партнёрам: «Не стесняйтесь бросать, особенно если вы открыты». Я продолжу им доверять, в этом нет ничего сложного», — приводит слова Дончича ESPN AR.

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