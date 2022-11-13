«Величайший на все времена». Дюрант — об игроке «Клипперс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о лидере «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде, который в конце октября вновь получил травму и вынужден пропускать несколько матчей подряд.

«Кавай — величайший на все времена игрок. Он уже проходил через травмы и понимает, как обращаться со своим телом. Он знает свой организм лучше, чем кто-либо другой. Лига сразу становится круче, когда на паркет выходит Кавай Леонард. Разумеется, сегодня нам было легче в его отсутствие. Но я хочу, чтобы он поскорее вернулся», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахомой-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил следующие игры.

«Нетс» обыграли «Клипперс» со счётом 110:95. Дюрант стал самым результативным игроком матча, набрав 27 очков.

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