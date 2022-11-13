Новицки рассказал, благодаря чему он сумел изменить свою карьеру в 27 лет

Легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки рассказал, что он кардинально изменил диету в 27 лет, что положительно сказалось на его карьере.
«В начале моей карьеры, в конце 90-х годов, мы не знали о питании столько, сколько сейчас. Сейчас популяризируется вегетарианство. В те времена, возможно, эта волна постепенно начиналась, но меня это не волновало. Я не думал, что это что-то изменит для меня. Так что в основном мы ели бургеры и сэндвичи с курицей после игр. Паста перед игрой.
А потом, когда становишься старше, ты начинаешь больше заботиться о своём теле. Поэтому я полностью изменил свой рацион, когда мне было 27 лет. О, это было потрясающе. Жаль, что я не сделал этого раньше.
Я был в расцвете сил… Мне 27–28 лет, я должен чувствовать себя прекрасно. Почему я не чувствую себя хорошо? Я начал читать всё больше и больше, и тогда я изменил практически всё. Отказался от сахара, никакой газировки, никаких десертов во время сезона, почти никакого алкоголя, отказался от красного мяса. Так что да, всё было довольно строго в течение последних 10 лет или около того моей карьеры», – приводит слова Новицки Fadeaway World.
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