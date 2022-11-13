Эмбиид: бывают дни, когда я не могу поднять руку

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пожаловался на проблемы с рукой.
«Не знаю, что со мной случилось, но бывают дни, когда я просто не могу поднять руку. И когда, например, я делаю блок-шоты, действительно замечаю это.
Не знаю, что происходит. Но да ладно», — приводит слова Эмбиида Yahoo! Sports.
Напомним, сегодня в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:109. Лидером по результативности в этой игре стал как раз центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 39 очков и совершивший 10 подборов и шесть передач.
В следующем матче «Филадельфия Сиксерс» дома сыграет с «Ютой Джаз».
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 13 ноября 2022
-
19:57
-
19:04
-
18:45
-
17:34
-
17:26
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
14:40
-
14:16
-
13:46
-
12:41
-
12:23
-
12:03
-
11:06
-
10:26
-
09:48
-
08:05
-
06:19
-
05:26
-
00:05
- 12 ноября 2022
-
22:05
-
20:55
-
18:29
-
16:57
-
16:28
-
15:43
-
15:26
-
14:45
-
14:34
-
14:15
-
13:03
-
12:44
-
12:15