Эмбиид: бывают дни, когда я не могу поднять руку

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид пожаловался на проблемы с рукой.

«Не знаю, что со мной случилось, но бывают дни, когда я просто не могу поднять руку. И когда, например, я делаю блок-шоты, действительно замечаю это.



Не знаю, что происходит. Но да ладно», — приводит слова Эмбиида Yahoo! Sports.

Напомним, сегодня в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 121:109. Лидером по результативности в этой игре стал как раз центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 39 очков и совершивший 10 подборов и шесть передач.

В следующем матче «Филадельфия Сиксерс» дома сыграет с «Ютой Джаз».

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