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Дюрант: возможность защищаться против Дончича сделает меня только лучше

Дюрант: возможность защищаться против Дончича сделает меня только лучше
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«Лука Дончич — уникальный игрок. Он постоянно находится на мяче и контролирует темп игры. У него отличный бросок, что является редкостью для игрока такого типа. Несколько лет назад такие баскетболисты исполняли только трёхи и лэй-апы, а его функционал очень многогранен. Он превратился в полноценного атакующего игрока.

Так что возможность защищаться против него сделает меня только лучше, поэтому я хочу принять этот вызов», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 14 ноября. Начало встречи — в 5:30 по московскому времени.

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