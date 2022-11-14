Эмбиид показал уникальную статистическую линейку в матче с «Ютой»

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид продемонстрировал уникальную статистическую линейку в матче с «Ютой Джаз» (105:98).

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Он стал первым игроком в истории НБА, кому удалось в одном матче набрать 50 очков, 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов. Всего на его счету в этом матче 59 очков, 11 подборов восемь передач и пять блок-шотов.

Набрав 101 очко в эти выходные, он стал лишь третьим игроком с 1988 года, набравшим 100 с лишним очков в двух играх подряд. Он также сделал 21 подбор и 14 передач.

В этой встрече также стоит отметить американского защитника Тайриза Макси, который набрал 18 очков, два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малик Бисли. На его счету 18 очков, четыре подбора и две передачи.

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