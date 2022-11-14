Джордж высказался по поводу травмированного Кавая Леонарда

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался по поводу травмированного разыгрывающего Кавая Леонарда.

«Конечно, я жду возвращения Кавая и буду рад увидеть его на площадке, когда он будет готов. Никто в команде не пытается создать давление на него по поводу возвращения. Ему самому решать, когда возвращаться.

Сейчас у нас своя работа. Нам нужно играть и побеждать. Когда Кавай будет готов, тогда и будет, это его дело, не наше», — приводит слова Джорджа Bleacher Report.

Леонард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки. В этом сезоне Кавай провёл свой первый матч после возвращения на скамейке запасных, но на тренировке перед игрой с «Оклахома-Сити Тандер» вновь почувствовал дискомфорт и пропустил следующие игры.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?