Главный тренер «Сиксерс» отреагировал на рекордную статистику Эмбиида в матче с «Ютой»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс прокомментировал историческое выступление американца Джоэла Эмбиида в матче с «Ютой Джаз», который состоялся сегодня, 14 ноября.
Напомним, Эмбиид стал первым игроком в истории НБА, которому удалось в одном матче набрать 50 очков, сделать 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов. Всего на его счету в этом матче 59 очков, 11 подборов, восемь передач и пять блок-шотов.
«Я никогда не видел настолько доминирующего выступления, в котором сочетались бы и защита, и нападение», – приводит слова специалиста ESPN.
Набрав 101 очко в минувшие выходные, Эмбиид стал лишь третьим игроком с 1988 года, записавшим на свой счёт более 100 очков в двух играх подряд.
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