27 очков Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Атланту»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:106.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американца Маржона Боучэмпа, который набрал 20 очков, восемь подборов и только две передачи. Самым результативным у гостей стал американец Деандре Хантер. На его счету 24 очка, три подбора и две передачи. Также стоит отметить 11-го номера американского разыгрывающего Трея Янга, который набрал 21 очко, три подбора и сразу восемь передач.

«Милуоки» потерпел второе поражение кряду.