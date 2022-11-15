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27 очков Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Атланту»

27 очков Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» одолеть «Атланту»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:106.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 27 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американца Маржона Боучэмпа, который набрал 20 очков, восемь подборов и только две передачи. Самым результативным у гостей стал американец Деандре Хантер. На его счету 24 очка, три подбора и две передачи. Также стоит отметить 11-го номера американского разыгрывающего Трея Янга, который набрал 21 очко, три подбора и сразу восемь передач.

«Милуоки» потерпел второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2022, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Боучэмп - 20, Портис - 14, Картер - 12, Лопес - 12, Нвора - 10, Ибака - 5, Аллен - 2, Мамукелашвили - 2, Хилл - 2, Адетокунбо, Грин, Инглс, Коннотон, Миддлтон, Мэттьюз, Холидэй
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Янг - 21, Капела - 19, Мюррей - 19, Коллинс - 16, Гриффин - 7, Оконгву - 6, Джонсон - 5, Холидей - 4, Богданович, Калвер, Камински, Крейчи, Мартин, Форрест, Холидэй
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