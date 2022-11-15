Результаты всех матчей НБА 15 ноября, турнирная таблица

15 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 7 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 111:115.

«Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» – 105:112.

«Бостон Селтикс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 126:122.

«Майами Хит» – «Финикс Санз» – 113:112.

«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:122.

«Милуоки Бакс» – «Атланта Хоукс» – 106:121.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 132:95.



В самом результативном матче дня наиболее значимый вклад в победу «Бостона» внёс американец Джейлен Браун, набравший 27 очков, шесть подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который набрал 26 очков, десять подборов и только одну передачу. Самым результативным у «Оклахомы» стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер – 35 очков, четыре подбора и семь передач.