Результаты всех матчей НБА 15 ноября, турнирная таблица

15 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 7 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 111:115.
«Орландо Мэджик» – «Шарлотт Хорнетс» – 105:112.
«Бостон Селтикс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 126:122.
«Майами Хит» – «Финикс Санз» – 113:112.
«Хьюстон Рокетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 106:122.
«Милуоки Бакс» – «Атланта Хоукс» – 106:121.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 132:95.
В самом результативном матче дня наиболее значимый вклад в победу «Бостона» внёс американец Джейлен Браун, набравший 27 очков, шесть подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джейсона Тейтума, который набрал 26 очков, десять подборов и только одну передачу. Самым результативным у «Оклахомы» стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер – 35 очков, четыре подбора и семь передач.
- 15 ноября 2022
-
08:37
-
06:34
-
06:00
-
00:46
- 14 ноября 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:01
-
20:43
-
20:35
-
19:01
-
18:35
-
18:00
-
16:43
-
15:28
-
14:39
-
13:51
-
12:45
-
12:26
-
10:02
-
09:47
-
08:15
-
08:01
-
07:26
-
06:06
-
04:52
-
00:07
- 13 ноября 2022
-
22:27
-
22:01
-
21:06
-
19:57
-
19:04
-
18:45
-
17:34
-
17:26
-
17:00