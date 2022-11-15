Адетокунбо назвал пять лучших американских и пять лучших баскетболистов с остального мира

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выбрал пятёрку лучших американских и пятёрку лучших баскетболистов с остального мира.

«В команду Мира я бы взял Эмбиида, Йокича, себя, Фурнье и Дончича. В команду США вошли бы Стефен Карри, Клэй Томпсон, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Бэм Адебайо. Думаю, что это был бы близкий матч, но мы бы их обыграли. Кто держал бы Йокича, Эмбиида и меня?» — сказал Адетокунбо на YouTube-канале Серджа Ибаки.

Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:106. Самым результативным игроком у «Милуоки» стал как раз Адетокунбо, набравший 27 очков, восемь подборов и четыре передачи.