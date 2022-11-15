Адетокунбо назвал пять лучших американских и пять лучших баскетболистов с остального мира

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выбрал пятёрку лучших американских и пятёрку лучших баскетболистов с остального мира.
«В команду Мира я бы взял Эмбиида, Йокича, себя, Фурнье и Дончича. В команду США вошли бы Стефен Карри, Клэй Томпсон, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Бэм Адебайо. Думаю, что это был бы близкий матч, но мы бы их обыграли. Кто держал бы Йокича, Эмбиида и меня?» — сказал Адетокунбо на YouTube-канале Серджа Ибаки.
Напомним, сегодня в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:106. Самым результативным игроком у «Милуоки» стал как раз Адетокунбо, набравший 27 очков, восемь подборов и четыре передачи.
- 15 ноября 2022
-
12:59
-
12:11
-
11:55
-
10:30
-
10:22
-
10:05
-
09:55
-
08:37
-
06:34
-
06:00
-
00:46
- 14 ноября 2022
-
22:58
-
22:48
-
21:01
-
20:43
-
20:35
-
19:01
-
18:35
-
18:00
-
16:43
-
15:28
-
14:39
-
13:51
-
12:45
-
12:26
-
10:02
-
09:47
-
08:15
-
08:01
-
07:26
-
06:06
-
04:52
-
00:07
- 13 ноября 2022
-
22:27
-
22:01