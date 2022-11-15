Букер — о 4-25 по штрафным в матче с «Майами»: никогда не участвовал в такой игре

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу работы судей в матче с «Майами Хит» (112:113).

«У меня нет комментариев по поводу этой ситуации. Я никогда не участвовал в такой игре. Когда я заметил такое неравенство по штрафным? В перерыве. У меня был один штрафной и то из-за нарушения правила восьми секунд в защите.

Просто нужно продолжать играть, пока мы не добьёмся уважения судей. Не знаю, что мы можем сделать, продолжаем играть в баскетбол. Нам нужно думать о других вещах. Пересмотреть и просто стать лучше. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Букера Fadeaway World.

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