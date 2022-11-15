Источник: главы ЦРУ и СВР могли обсудить вопрос обмена Бриттни Грайнер

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс во время официальной встречи в Анкаре (Турция) могли обсудить вопрос обмена задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, сообщает Arizona Sports со ссылкой на одного из чиновников Совета национальной безопасности Белого дома, который пожелал остаться анонимным.
Напомним, в августе этого года Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. По итогам состоявшейся апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора. Ранее стало известно, что Грайнер отправили в колонию для отбытия наказания.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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