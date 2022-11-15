Инсайдер: профсоюз НБА может подать иск из-за дисквалификации Кайри Ирвинга

Профсоюз НБА готов предпринять меры, если «Бруклин Нетс» и разыгрывающий команды Кайри Ирвинг не договорятся о сроках возвращения баскетболиста на паркет.
«Кайри не терпится вернуться на паркет, и уже несколько дней ходят слухи, что профсоюз НБА может подать иск от имени Ирвинга, если заинтересованные стороны не смогут договориться о сроках его возвращения», — написал инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.
Напомним, Ирвинг оставил на своей странице в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей. Ирвинг пропустил уже шесть игр, однако «Нетс» не спешат отменять дисквалификацию.
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