Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: профсоюз НБА может подать иск из-за дисквалификации Кайри Ирвинга

Инсайдер: профсоюз НБА может подать иск из-за дисквалификации Кайри Ирвинга
Комментарии

Профсоюз НБА готов предпринять меры, если «Бруклин Нетс» и разыгрывающий команды Кайри Ирвинг не договорятся о сроках возвращения баскетболиста на паркет.

«Кайри не терпится вернуться на паркет, и уже несколько дней ходят слухи, что профсоюз НБА может подать иск от имени Ирвинга, если заинтересованные стороны не смогут договориться о сроках его возвращения», — написал инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей. Ирвинг пропустил уже шесть игр, однако «Нетс» не спешат отменять дисквалификацию.

Новость по теме
Дюрант рассказал о настроении Ирвинга после отстранения

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022