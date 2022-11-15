Парсонс: Леброн хочет научиться симулировать? Он и так этим занимается

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высмеял звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за недавнее высказывание, в котором он сказал, что ему необходимо «научиться симулировать».

«Леброн Джеймс сказал, что ему нужно научиться симулировать? Но этот парень и так этим занимается», — приводит слова Парсонса Lakers Daily.

Напомним, Леброн после поражения в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:114) сделал это высказывание в контексте того, что многие нарушения правил, которые совершаются на нём, остаются незамеченными судьями. В этом сезоне Леброн совершает в среднем за игру 4,8 броска с линии штрафных, что является самым низким показателем в его карьере.

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