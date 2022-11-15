«Голден Стэйт» отправит Уайзмена в G-лигу
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что центровой команды Джеймс Уайзмен будет отправлен в G-лигу (низшая лига НБА для фарм-клубов).
«Завтра он отправится в Санта-Круз, мы планируем оставить его там на длительный срок, чтобы он получил действительно хорошую практику и больше игрового времени. Это не будет так, что Джеймс сыграет там один матч и вернётся обратно. Мы хотим позволить ему принять участие в 10 матчах или около этого, после чего он, скорее всего, вернётся к нам», — приводит слова Керра Fadeaway World.
В этом сезоне Уайзмен набирал в среднем за матч 6,8 очка и совершал 3,8 подбора, имея 58,8% реализации бросков с игры.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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