«Голден Стэйт» отправит Уайзмена в G-лигу

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал, что центровой команды Джеймс Уайзмен будет отправлен в G-лигу (низшая лига НБА для фарм-клубов).

«Завтра он отправится в Санта-Круз, мы планируем оставить его там на длительный срок, чтобы он получил действительно хорошую практику и больше игрового времени. Это не будет так, что Джеймс сыграет там один матч и вернётся обратно. Мы хотим позволить ему принять участие в 10 матчах или около этого, после чего он, скорее всего, вернётся к нам», — приводит слова Керра Fadeaway World.

В этом сезоне Уайзмен набирал в среднем за матч 6,8 очка и совершал 3,8 подбора, имея 58,8% реализации бросков с игры.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: