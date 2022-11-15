Баркли раскритиковал НБА за отсутствие наказания для Ирвинга

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли выразил мнение, что лига совершила ошибку, не наказав разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию в социальных сетях. Ранее комиссар НБА Адам Сильвер осудил поступок баскетболиста, провёл с ним встречу, однако конкретных решений в отношении Ирвинга лига не принимала.

«Люди имеют право чувствовать и говорить то, что хотят. У нас свобода слова, но существуют последствия, когда вы говорите определённые вещи. Эта история со свободой слова действительно вышла из-под контроля. Нельзя повсюду оскорблять людей и считать это нормальным, прикрываясь свободой слова», — цитирует Баркли CNN.

Напомним, Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише. Позже он принёс извинения и удалил публикацию, но руководство клуба отстранило его минимум на пять матчей.

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