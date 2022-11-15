«Я заслуживаю большей похвалы». Клэй Томпсон — о хейтерах его игры

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о критике в свой адрес за качество игры на старте сезона НБА.

«Это правда, что раньше я не обращал внимания на разного рода критику, но сейчас чувствую, что заслуживаю большей похвалы. Хотя бы потому, что боролся со всем этим дерьмом с травмами. В прошлом году я помог команде выиграть чемпионат, а люди всё ещё хотят дискредитировать твои старания.



«Знаете, что я думаю об этом? Просто невозможно угодить всем. Но лично для меня важно заново обрести ту форму, в которой я буду наиболее эффективен как в нападении, так и в защите. Именно это сделало меня великим. И я чувствую, что нахожусь на правильном пути», — приводит слова Томпсона Bleacher Report.

В этом году Томпсон набирает в среднем за игру 14,7 очка, что является его самым низким показателем с сезона-2011/2012.

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