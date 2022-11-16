НБА отменила технический фол Тейтума, вызвавший бурные споры

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отменила технический фол форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (126:122), который вызвал большие споры и критику в адрес судейского решения. Об этом сообщает Yahoo Sports со ссылкой на источник в The Boston Globe.
Напомним, во второй четверти Тейтум сначала нарушил правила на центровом «Тандер» Алексее Покушевски, пытаясь остановить его проход с мячом. Джейсон остался недоволен решением судьи и от досады сделал размашистый хлопок в ладоши, за что получил технический фол. Данный эпизод вызвал недоумение среди игроков «Селтикс», а фанаты освистали решение судьи.
Джейсон Тейтум в этом матче сделал дабл-дабл. На его счету 27 очков и 10 подборов.
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