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Базаревич назвал причины поражения в матче с «Автодором»

Базаревич назвал причины поражения в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу поражения в матче с «Автодором» (69:74) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю «Автодор» с победой! Мы знали, что саратовская команда поменяла тренера и поэтому будет играть с удвоенной энергией. В начале третьей четверти у нас случился провал, когда мы не реализовали несколько бросков, а соперник, напротив, забил свои попытки. Это сказалось на итоговом результате.

Сегодня «Автодор» более агрессивно действовал в защите по сравнению с нами. К тому же нас подвёл ужасный процент реализации бросков с игры. На протяжении всей встречи мы демонстрировали неплохую защиту, но бывают такие дни, когда мяч просто не летит в корзину. Сегодня был именно такой день», — приводит слова Базаревича пресс-служба клуба.

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