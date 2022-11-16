Клэй Томпсон: не сомневаюсь, что мы снова будем в финале
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон считает, что команда вновь в этом году сможет выйти в финал Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я не сомневаюсь, что снова войду в правильный темп. Я был в отличной форме в прошлом году. И мы выиграли чемпионат. Не сомневаюсь, что мы снова будем в финале», — приводит слова Томпсона ESPN.
В этом году Томпсон набирает в среднем за игру 14,7 очка, что является его самым низким показателем с сезона-2011/2012.
«Голден Стэйт Уорриорз», являющийся действующим чемпионом НБА, одержал лишь шесть побед в стартовых 14 матчах. До победной игры с «Сакраменто Кингз» (116:113) калифорнийская команда шла на серии из пяти поражений.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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