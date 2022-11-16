Айзея Томас: дайте мне роль игрока скамейки. Я буду набирать много очков и влиять на игру
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Двукратный участник Матча звёзд НБА Айзея Томас, который сейчас является свободным агентом, высказался по поводу своего желания играть в НБА.
«Дайте мне роль игрока скамейки, чтобы я мог играть в обеих половинах матча. Дайте мне 18 минут. Я буду набирать 14 очков и делать четыре передачи, влиять на игру. Мне не нужно 25 минут. Хотя я бы точно набирал 18–20 очков, потому что всегда нацелен на это», — приводит слова Томаса Ball Don’t Stop.
Айзее Томасу 33 года. Последний полноценный сезон он провёл за «Вашингтон Уизардс» в 2019 году. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Шарлотт Хорнетс». В среднем разыгрывающий набирал восемь очков, делал 1,4 передачи и 1,3 подбора.
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