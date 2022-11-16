Александар Джорджевич стал главным тренером сборной Китая

55-летний сербский тренер Александар Джорджевич стал новым главным тренером национальной команды Китая по баскетболу.

Напомним, в июне этого года сербский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Фенербахче».

В минувшем сезоне «Фенербахче» под руководством Джорджевича выиграл свой 10-й титул чемпиона Турции. В финальной серии команда Джорджевича нанесла поражение победителю Евролиги двух последних сезонов «Анадолу Эфес» (3-1). В Евролиге клуб из Стамбула занял 12-е место с отрицательным балансом побед и поражений (10-18) и не пробился в плей-офф.



Ранее серб тренировал итальянские «Виртус», «Бенеттон», «Милан», немецкую «Баварию», греческий «Панатинаикос» и национальную сборную Сербии.