Александар Джорджевич стал главным тренером сборной Китая
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55-летний сербский тренер Александар Джорджевич стал новым главным тренером национальной команды Китая по баскетболу.
Напомним, в июне этого года сербский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Фенербахче».
В минувшем сезоне «Фенербахче» под руководством Джорджевича выиграл свой 10-й титул чемпиона Турции. В финальной серии команда Джорджевича нанесла поражение победителю Евролиги двух последних сезонов «Анадолу Эфес» (3-1). В Евролиге клуб из Стамбула занял 12-е место с отрицательным балансом побед и поражений (10-18) и не пробился в плей-офф.
Ранее серб тренировал итальянские «Виртус», «Бенеттон», «Милан», немецкую «Баварию», греческий «Панатинаикос» и национальную сборную Сербии.
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