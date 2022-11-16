Чарльз Баркли рассказал, что ему не нравится в Джа Моранте

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказал мнение по поводу звезды «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Он эффектный игрок с ярким стилем, но его стиль игры я могу назвать, скорее, «эгоистичным», ведь он не делает игроков вокруг себя лучше», — сказал Баркли.

В сезоне-2021/2022 Морант дебютировал в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. В том же сезоне он принял участие в 66 матчах НБА, в которых в среднем приносил своей команде 27,4 очка. Кроме того, в среднем за встречу он совершал шесть подборов и 7,2 передачи.

Сегодня, 16 ноября, Мемфис на выезде уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 102:113. После 14 игр чемпионата команда занимает шестое место в Восточной конференции.

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