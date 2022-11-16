В «Бруклине» выражают недовольство Беном Симмонсом

Тренерский штаб и игроки «Бруклин Нетс» недовольны выступлениями разыгрывающего команды Бена Симмонса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях. По информации источника, представители «Нетс» беспокоятся из-за того, что Симмонс периодически отсутствует на площадке, и в команде есть сомнения, что он действительно хочет играть в НБА.



Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

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