«Оклахома» обыграла «Вашингтон» благодаря 42 очкам Гилджеса-Александера
Поделиться
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:120.
Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, набравший 27 очков, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Брэдли Била, который набрал 25 очков, шесть подборов и столько же передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 42 очка, шесть подборов и семь передач. Также стоит отметить 5-го номера канадца Лугенца Дорта, который набрал 16 очков, два подбора и всего три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 27, Бил - 25, Кузма - 18, Хатимура - 14, Авдия - 12, Моррис - 11, Бартон - 5, Гудвин - 4, Гэффорд - 2, Кисперт - 2, Гибсон, Гилл, Дэвис, Кэри, Райт, Тодд, Шакел
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Дорт - 16, Гидди - 11, Уильямс - 10, Уильямс - 9, Уотерс III - 9, Покушевски - 8, Робинсон-Эрл - 8, Уиггинс - 7, Мускала - 1, Базли, Дженг, Джо, Манн, Оморуи, Уильямс, Холмгрен
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
06:25
-
05:31
-
00:58
-
00:57
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
23:38
-
22:31
-
21:31
-
21:29
-
20:01
-
20:00
-
18:53
-
16:40
-
15:49
-
15:07
-
13:53
-
13:48
-
12:57
-
12:03
-
11:51
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:51
-
09:00
-
08:28
-
07:03
-
00:59
- 15 ноября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:02
-
22:50
-
21:49
-
21:25
-
21:06
Партнерский контент