«Оклахома» обыграла «Вашингтон» благодаря 42 очкам Гилджеса-Александера

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 121:120.



Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал центровой из Латвии Кристапс Порзингис, набравший 27 очков, девять подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Брэдли Била, который набрал 25 очков, шесть подборов и столько же передач. Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 42 очка, шесть подборов и семь передач. Также стоит отметить 5-го номера канадца Лугенца Дорта, который набрал 16 очков, два подбора и всего три передачи.