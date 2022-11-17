Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Кливлендом»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:98.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал американский центровой Брук Лопес, набравший 29 очков, пять подборов и только одну передачу. Также стоит отметить греческого форварда Янниса Адетокунбо, который набрал 16 очков, 12 подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 23 очка, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить 45-го номера американского защитника Донована Митчелла, который набрал 23 очка, два подбора и всего три передачи.
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2022, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
113 : 98
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Лопес - 29, Нвора - 21, Адетокунбо - 16, Картер - 11, Портис - 10, Ибака - 9, Хилл - 7, Мамукелашвили - 5, Грин - 3, Боучэмп - 2, Адетокунбо, Аллен, Инглс, Коннотон, Миддлтон, Мэттьюз, Холидэй
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Митчелл - 23, Мобли - 20, Стивенс - 10, Дьяките - 5, Лав - 5, Окоро - 4, Осман - 4, ЛеВерт - 2, Мобли - 2, Аллен, Лопес, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
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