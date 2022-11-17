Дабл-дабл Янниса Адетокунбо принёс «Милуоки» победу над «Кливлендом»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:98.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал американский центровой Брук Лопес, набравший 29 очков, пять подборов и только одну передачу. Также стоит отметить греческого форварда Янниса Адетокунбо, который набрал 16 очков, 12 подборов и восемь передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд. На его счету 23 очка, четыре подбора и восемь передач. Также стоит отметить 45-го номера американского защитника Донована Митчелла, который набрал 23 очка, два подбора и всего три передачи.