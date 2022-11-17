50 очков Карри не позволили «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:119.



Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 50 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томпсона, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и семь передач. В составе «Санз» самым результативным стал разыгрывающий Кэмерон Пэйн – 29 очков, три подбора и семь ассистов. Дабл-дабл в этом противостоянии сумел оформить защитник Торри Крэйг (13 очков, 10 подборов и две передачи).



В следующем матче «Финикс Санз» сыграет на выезде с «Ютой Джаз», а «Голден Стэйт Уорриорз» в родных стенах примет «Нью-Йорк Никс».