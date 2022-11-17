Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

50 очков Карри не позволили «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

50 очков Карри не позволили «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»
Комментарии

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:119.

Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 50 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томпсона, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и семь передач. В составе «Санз» самым результативным стал разыгрывающий Кэмерон Пэйн – 29 очков, три подбора и семь ассистов. Дабл-дабл в этом противостоянии сумел оформить защитник Торри Крэйг (13 очков, 10 подборов и две передачи).

В следующем матче «Финикс Санз» сыграет на выезде с «Ютой Джаз», а «Голден Стэйт Уорриорз» в родных стенах примет «Нью-Йорк Никс».

НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 119
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Пэйн - 29, Букер - 27, Бриджес - 23, Эйтон - 14, Крэйг - 13, Ли - 9, Ландейл - 7, Вашингтон - 5, Уэйнрайт - 3, Бийомбо, Джонсон, Краудер, Окоги, Пол, Шамет, Шарич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 50, Томпсон - 19, Уиггинс - 14, Луни - 10, Грин - 9, Лэмб - 7, Дивинченцо - 6, Грин - 2, Пул - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Куминга, Муди, Роллинз, Уайзмен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022