50 очков Карри не позволили «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:119.
Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 50 очков, сделавший девять подборов и шесть передач. Также стоит отметить защитника Клэя Томпсона, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и семь передач. В составе «Санз» самым результативным стал разыгрывающий Кэмерон Пэйн – 29 очков, три подбора и семь ассистов. Дабл-дабл в этом противостоянии сумел оформить защитник Торри Крэйг (13 очков, 10 подборов и две передачи).
В следующем матче «Финикс Санз» сыграет на выезде с «Ютой Джаз», а «Голден Стэйт Уорриорз» в родных стенах примет «Нью-Йорк Никс».
- 17 ноября 2022
-
09:52
-
09:51
-
09:08
-
09:00
-
06:25
-
05:31
-
00:58
-
00:57
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
23:38
-
22:31
-
21:31
-
21:29
-
20:01
-
20:00
-
18:53
-
16:40
-
15:49
-
15:07
-
13:53
-
13:48
-
12:57
-
12:03
-
11:51
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
09:51
-
09:00
-
08:28
-
07:03
-
00:59
- 15 ноября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:02