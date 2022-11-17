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Кайри Ирвинг близок к возвращению на площадку

Кайри Ирвинг близок к возвращению на площадку
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг в ближайшее время может вернуться на площадку, сообщает ESPN.

Баскетболист пропустит ближайшую игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс», но, по информации источника, может сыграть уже в следующем матче с «Мемфис Гриззлиз», которая состоится на выходных. Стоит отметить, что игра с «Портлендом» станет для Кайри уже восьмой пропущенной после отстранения из-за антисемитского скандала.

После того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока как минимум на пять матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.

Кайри принёс публичные извинения после отстранения.

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