Дюрант: посмотрите на нашу стартовую пятёрку. От «Бруклина» ждут побед только из-за меня
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает, что от его команды ждут хороших выступлений только из-за его присутствия на площадке.
«Посмотрите на нашу стартовую пятерку: Эдмонд Самнер, Ройс О’Нил, Джо Харрис, Николас Клэкстон и я. При всём уважении, чего вы ждёте от этой команды? Вы ждёте от нас побед только потому, что я выхожу на площадку», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.
Ранее Дюрант объяснил, почему хотел покинуть команду в межсезонье. По словам баскетболиста, его не устраивал подход к тренировкам в «Бруклине».
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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