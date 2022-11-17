Стивен Эй Смит — об Эмбииде: «Филадельфия» должна предоставить ему всё для реализации

Известный телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Филадельфия» имеет нейтральный баланс, 7-7. Позволю себе заметить, что им стоит поднапрячься. Вы должны быть лучше, когда имеете у себя такого талантливого игрока, как Эмбиид. Вы должны лучше его использовать на площадке и предоставить ему всё для реализации. Я не хочу никого оскорбить, но он ваш лучший игрок, по моему субъективному мнению», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Напомним, Эмбиид набрал в последнем матче с «Ютой Джаз» 59 очков, что больше, чем количество очков, заработанных его бывшим товарищем по команде, ныне действующим игроком «Бруклин Нетс» Беном Симмонсом за этот сезон.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?