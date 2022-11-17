Стало известно, в какой колонии России отбывает наказание американка Бриттни Грайнер
Поделиться
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер отбывает наказание по делу о контрабанде наркотических веществ в женской исправительной колонии в Мордовии. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. По итогам апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора. В начале ноября баскетболистка покинула стены подмосковного следственного изолятора.
Бриттни была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
18:59
-
18:33
-
17:33
-
15:38
-
14:46
-
13:54
-
13:00
-
12:52
-
11:59
-
11:54
-
10:33
-
10:32
-
09:52
-
09:51
-
09:08
-
09:00
-
06:25
-
05:31
-
00:58
-
00:57
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
23:38
-
22:31
-
21:31
-
21:29
-
20:01
-
20:00
-
18:53
-
16:40
-
15:49
-
15:07
-
13:53
-
13:48
-
12:57
-
12:03
Партнерский контент