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Стало известно, в какой колонии России отбывает наказание американка Бриттни Грайнер

Стало известно, в какой колонии России отбывает наказание американка Бриттни Грайнер
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер отбывает наказание по делу о контрабанде наркотических веществ в женской исправительной колонии в Мордовии. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. По итогам апелляции срок оставили без изменений, при этом засчитали один день в СИЗО за полтора. В начале ноября баскетболистка покинула стены подмосковного следственного изолятора.

Бриттни была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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