«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» в Евролиге
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Турцекий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:86.
Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Уилл Клайберн, набравший 24 очка, и Василие Мицич, на счету которого 22 очка. 16 очков набрал Элайджа Брайант.
В составе «Барселоны» 28 очков набрал Николас Лапровиттола. 18 очков на счету Сертача Шанлы.
В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Олимпией Милан» в Италии. Встреча состоится 22 ноября, начало — в 22:30 мск. «Барселона» в 9-м туре регулярного чемпионата встретится с «Партизаном». Матч пройдёт в Испании 22 ноября, начало — в 22:45 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
17 ноября 2022, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
96 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Анадолу Эфес: Клайберн - 24, Мицич - 22, Брайант - 16, М'Байе - 13, Данстон - 7, Бьёбуа - 5, Полонара - 5, Тейлор - 4, Жижич, Ильясоглу, Пляйсс, Тунджер
Барселона: Лапровиттола - 28, Шанлы - 18, Хиггинс - 14, Калинич - 10, Абринес - 9, Саторански - 3, Йокубайтис - 2, Паули - 2, Веселы, Да Силва, Тоби
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