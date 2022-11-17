«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» в Евролиге

Турцекий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 96:86.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Уилл Клайберн, набравший 24 очка, и Василие Мицич, на счету которого 22 очка. 16 очков набрал Элайджа Брайант.



В составе «Барселоны» 28 очков набрал Николас Лапровиттола. 18 очков на счету Сертача Шанлы.



В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Олимпией Милан» в Италии. Встреча состоится 22 ноября, начало — в 22:30 мск. «Барселона» в 9-м туре регулярного чемпионата встретится с «Партизаном». Матч пройдёт в Испании 22 ноября, начало — в 22:45 мск.