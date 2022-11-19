Защитник «Локомотива-Кубань» Щербенёв назвал любимого игрока НБА

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал игроков, на которых обращал особое внимание до того, как стать профессиональным баскетболистом.
«Сложно назвать какого-то одного игрока. Кайри Ирвинг интересовал меня. И на игроков «Локо» я смотрел внимательно. Тогда уже была очень сильная команда. Мне в принципе нравилось смотреть баскетбол. Особенно внимательно следил за Олимпиадой 2012 года в Лондоне, когда Швед, Фридзон и вся сборная России завоевала бронзовые медали. Было очень интересно. Игроки высочайшего класса, суперматчи», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
Полное интервью с Александром Щербенёвым читайте на «Чемпионате».
«Локомотив-Кубань» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче:
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