Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Локомотива-Кубань» Щербенёв назвал любимого игрока НБА

Защитник «Локомотива-Кубань» Щербенёв назвал любимого игрока НБА
Комментарии

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв назвал игроков, на которых обращал особое внимание до того, как стать профессиональным баскетболистом.

«Сложно назвать какого-то одного игрока. Кайри Ирвинг интересовал меня. И на игроков «Локо» я смотрел внимательно. Тогда уже была очень сильная команда. Мне в принципе нравилось смотреть баскетбол. Особенно внимательно следил за Олимпиадой 2012 года в Лондоне, когда Швед, Фридзон и вся сборная России завоевала бронзовые медали. Было очень интересно. Игроки высочайшего класса, суперматчи», — сказал Щербенёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Полное интервью с Александром Щербенёвым читайте на «Чемпионате».

Новость по теме
Защитник «Локомотива-Кубань»: мы все получали по 3 тысячи в месяц. Это было приятно

«Локомотив-Кубань» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022