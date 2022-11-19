Энтони Дэвис: был бы счастлив, если бы «Лейкерс» победили и я не набрал ни одного очка

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал свою игру в матче с «Детройт Пистонс» (128:121), в котором стал самым результативным игроком, набрав 36 очков и сделав 16 подборов.
«Я был бы счастлив, если бы не набрал ни одного очка, но мы бы выиграли. Нам нужно одержать ещё несколько побед, чтобы вернуться в хороший ритм, но пока мы добиваемся успеха лишь отрезками», — приводит слова Дэвиса Bleacher Report.
За счёт высокой результативности в последних матчах Энтони Дэвис поднялся в этом сезоне на 12-е место в лиге по среднему количеству очков за игру (25,3), на пятое место по подборам (11,5) и на второе место по блок-шотам (2,0).
В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоит встретиться с «Сан-Антонио Спёрс».
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