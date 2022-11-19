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«Это было ужасно». Бен Симмонс сожалеет, что купил двух кошек за $ 10 тыс.

«Это было ужасно». Бен Симмонс сожалеет, что купил двух кошек за $ 10 тыс.
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс признался, что сожалеет о покупке двух кошек породы Саванна. По словам Симмонса, это была ужасная покупка.

«Это была ужасная покупка. Они были просто дикими и сводили друг друга с ума», — приводит слова Бена Симмонса Yardbarker.

Симмонс купил кошек на старте карьеры в НБА. Кошки обошлись спортсмену в $ 10 тыс.

Ранее Симмонс опроверг слухи, что он боится активно действовать в атаке и зарабатывать на себе фолы. До этого неоднократно появлялась информация от экспертов, считающих, что игрок намеренно избегает возможности встать на линию штрафных бросков.

В прошлом матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (109:107) Симмонс впервые за пять лет оформил дабл-дабл (15 очков и 13 подборов), реализовав при этом три из четырёх штрафных бросков.

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