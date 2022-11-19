Эксперт объяснил, почему будущее Дюранта в «Нетс» зависит от Ирвинга и Симмонса

Известный обозреватель Эдриан Войнаровски считает, что положение американской звезды Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс» будет зависеть от качества игры его одноклубников Кайри Ирвинга и Бена Симмонса.

«Когда Кайри Ирвинг вернётся в матче «Бруклина» и «Мемфиса» [21 ноября], то я считаю, что для «Нетс» начнётся обратный отсчёт. Смогут ли они удержать эту группу вместе? Что интересует остальную лигу, так это, сколько времени пройдёт, прежде чем Кевин Дюрант снова запросит обмен.

Срок обмена истекает 9 февраля, и «Нетс» крайне важно, чтобы команда начала набирать форму, подниматься в турнирной таблице Востока и оставаться на площадке. И во многом это будет зависеть от Бена Симмонса», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.

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