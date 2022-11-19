На «Бруклин» подали в суд за отстранение Ирвинга

Группа активистов под названием «Организаторы труда» подала иск на «Бруклин Нетс» из-за временного отстранения Кайри Ирвинга, сообщает Moguldom.
«Бруклин» отстранил сотрудника на неопределённый срок, что дало клубу возможность избежать отчисления. Если бы работодатель следовал протоколу отчисления, то контракт клуба с Ирвингом был бы расторгнут и баскетболист стал бы свободным агентом», — гласит заявление организации.
Иск был направлен в Национальный совет по трудовым отношениям. «Бруклин» обвиняют в нарушении федерального трудового закона.
Ранее сообщалось, что Ирвинг вернётся на паркет в домашнем матче с «Мемфис Гриззлиз».
Баскетболист пропустил уже восьмую игру подряд. После того как Ирвинг опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, руководство «Бруклина» отстранило игрока как минимум на пять матчей и выставило ему ряд требований, после выполнения которых баскетболист сможет вернуться в состав.
Источники, близкие к «Нетс» и лиге, сообщают, что обе стороны довольны вкладом Ирвинга в разрешение этой ситуации и Кайри сделал «гораздо больше, чем от него требовало руководство».
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