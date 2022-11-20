32 очка Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 112:109.
Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 32 очка и совершивший девять подборов и шесть передач. В составе «Тимбервулвз» самым результативным стал защитник Энтони Эдвардс – 25 очков, пять подборов и пять передач. Немаловажный вклад в успех гостей внёс разыгрывающий Д'Анджело Расселл (19 очков, два подбора и семь передач).
В следующем матче «Филадельфия» сыграет в родных стенах с «Бруклин Нетс» (23 ноября), а «Миннесота» примет дома «Майами Хит» (22 ноября).
НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Милтон - 27, Мелтон - 19, Ньянг - 15, Хаус - 11, Харрелл - 3, Рид - 2, Коркмаз, Макси, Спрингер, Такер, Тибулл, Фостер, Харден, Харрис, Шэмпени
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Расселл - 19, Ноуэлл - 13, Таунс - 12, Макдэниелс - 11, Принс - 9, Рид - 9, Гобер - 8, Андерсон - 6, Lawson, Гарза, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Риверс, Форбс
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