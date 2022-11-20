32 очка Эмбиида не помогли «Филадельфии» обыграть «Миннесоту»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 112:109.



Лидером по результативности в этой игре стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, набравший 32 очка и совершивший девять подборов и шесть передач. В составе «Тимбервулвз» самым результативным стал защитник Энтони Эдвардс – 25 очков, пять подборов и пять передач. Немаловажный вклад в успех гостей внёс разыгрывающий Д'Анджело Расселл (19 очков, два подбора и семь передач).



В следующем матче «Филадельфия» сыграет в родных стенах с «Бруклин Нетс» (23 ноября), а «Миннесота» примет дома «Майами Хит» (22 ноября).