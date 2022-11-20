19-летний новичок «Атланты» с сиреной принёс победу в конце овертайма

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между местной «Атлантой Хоукс» и «Торонто Рэпторс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 124:122 ОТ.

Основное время матча закончилось при равенстве очков 111:111. В овертайме за 3,8 секунды до конца форвард гостей О Джи Ануноби заработал на себе фол, после чего реализовал два штрафных броска и сравнял счёт (122:122). Казалось, что командам придётся сыграть ещё один овертайм, однако «Атланта» провела со своей половины площадки быструю атаку.

Деандре Хантер ввёл мяч в игру передачей на Деджонте Мюррея, тот быстро отдал его Трею Янгу, разыгрывающий прошёл через центр площадки и сделал навесную передачу на Эй Джей Гриффина, который с сиреной забросил из-под кольца и принёс победу своей команде.

Права на видео принадлежат НБА. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале НБА.

Отметим, 19-летний Эй Джей Гриффин в этом сезоне дебютировал в НБА, сыграв в 12 матчах.